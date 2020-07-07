عاجل: توضيح من رئاسة البرلمان يؤكد تسجيل اصابة بفيروس كورونا ويكشف عن وضع البركاني ومسئولين آخرين «خالطنا المصاب وخضعنا للفحص وظهرت النتيجة»

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشف مصدر رسمي اليوم الثلاثاء حقيقة اصابة رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني واعضاء في هيئة رئاسة المجلس ومسئولين في الحكومة وقيادات في الانتقالي بفيروس كورونا.

وفي توضيح خاص من رئاسة مجلس النواب لموقع «مأرب برس» قال المصدر ان احد السكرتارية العاملين في مجلس النواب ،اصيب بفيروس كورونا دون ان يعلم، حتى شعر باعراض المرض من حمى وغيره ،وخضع للفحص وثبت اصابته بالفيروس.

واوضح المصدر ان المصاب خالط الجميع خلال اجتماع هيئة رئاسة مجلس النواب ،والتي قابلت بدورها سفراء وقابلت المبعوث الاممي، كما التقت مع قيادات الانتقالي ومستشاري الرئيس، وقابلت ايضا نائب الرئيس ورئيس الوزراء وبعض الوزراء ،طبقا للمصدر.

واكد المصدر بان المخالطين للمصاب خضعوا للفحص ،بما فيهم هيئة رئاسة البرلمان والسكرتاريه ومستشاري الرئيس وقيادة المجلس الانتقالي.

واشار المصدر لمأرب برس بأن الفحص تم امس الاثنين 6 يوليو وظهرت النتيجة اليوم فجرا ووصلتهم عبر رسائل نصية لهواتفهم.

وافاد بان النتيجة سلبية وانهم لم يصابوا بكورونا .. نافيا الاخبار التي تحدثت عن اصابة رئيس البرلمان البركاني ونائبه الشدادي بكورونا وقال انها غير صحيحة.

وفي ختام توضيحه لمأرب برس تمنى المصدر الشفاء لسكرتير المجلس وان يمن عليه بالشفاء العاجل ويعود الى اهله سالم غانما وكل مرضى المسلمين.

يشار الى ان ما حدث تسبب في تعليق المشاورات غير المباشرة الجارية في الرياض بين الحكومة والانتقالي برعاية سعودية لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ نوفمبر 2019.

ويقوم البركاني واعضاء في هيئة رئاسة البرلمان وبعض مستشاري الرئيس بدور الوسيط بين الحكومة والانتقالي بناءا على طلب من السعودية فيما رفض اخرون هذه المهمة وفضلوا البقاء في صف الشرعية.