أول تعليق أمريكي على المفاجئات المخيفة التي كشفتها إيران في مياة الخليج عاجل.. سلطان البركاني ونائبه يصابا بفيروس كورونا وتوقف كل المحادثات في فندق الريتز من الدفاع إلى الهجوم :أكبر معركة دبابات تضع زمام المبادرة في يد الجيش الأحمر وفاة أكبر أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية اليوم قتلى وجرحى في انفجار جديد يضرب العاصمة الإيرانية طهران خبراء:إسرائيل فقدت السيطرة على وباء كورونا..وهذا هو السبب الاتحاد الأوروبي يرى الوقت غير مناسباً لمناقسة عضوية تركيا..وأنقرة تهدد السفن الإيرانية في السواحل اليمنية لصيد وتهريب السلاح للمليشيات والحكومة ترد مسؤول يمني يطلق تصريحات نارية ويطلب من ابن زايد رفع يده عن موانئ ومنابع النفط والغازباليمن قيادات حكومية وعسكرية من سقطرى تتجة إلى الرياض والإنتقالي يرفض
قالت قناة بلقيس الفضائية قبل قليل في خبر عاجل أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونائبه محمد الشدادي قد أصيبا بفيروس كورونا في فندق الريتز بالرياض.
وأضافت القناة انه تم تعليق جميع المشاورات بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية