عاجل.. سلطان البركاني ونائبه يصابا بفيروس كورونا وتوقف كل المحادثات في فندق الريتز

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات

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قالت قناة بلقيس الفضائية قبل قليل في خبر عاجل أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني ونائبه محمد الشدادي قد أصيبا بفيروس كورونا في فندق الريتز بالرياض.

وأضافت القناة انه تم تعليق جميع المشاورات بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية