آخر الاخبار

أول تعليق أمريكي على المفاجئات المخيفة التي كشفتها إيران في مياة الخليج عاجل.. سلطان البركاني ونائبه يصابا بفيروس كورونا وتوقف كل المحادثات في فندق الريتز من الدفاع إلى الهجوم :أكبر معركة دبابات تضع زمام المبادرة في يد الجيش الأحمر وفاة أكبر أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية اليوم قتلى وجرحى في انفجار جديد يضرب العاصمة الإيرانية طهران خبراء:إسرائيل فقدت السيطرة على وباء كورونا..وهذا هو السبب الاتحاد الأوروبي يرى الوقت غير مناسباً لمناقسة عضوية تركيا..وأنقرة تهدد السفن الإيرانية في السواحل اليمنية لصيد وتهريب السلاح للمليشيات والحكومة ترد مسؤول يمني يطلق تصريحات نارية ويطلب من ابن زايد رفع يده عن موانئ ومنابع النفط والغازباليمن قيادات حكومية وعسكرية من سقطرى تتجة إلى الرياض والإنتقالي يرفض

عاجل.. سلطان البركاني ونائبه يصابا بفيروس كورونا وتوقف كل المحادثات في فندق الريتز

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 2960

قالت قناة بلقيس الفضائية قبل قليل في خبر عاجل أن رئيس مجلس النواب  سلطان البركاني ونائبه محمد الشدادي قد أصيبا بفيروس كورونا في فندق الريتز بالرياض.

وأضافت القناة انه تم تعليق جميع المشاورات بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية

إقراء أيضاً
السفن الإيرانية في السواحل اليمنية لصيد وتهريب السلاح للمليشيات والحكومة ترد
مسؤول يمني يطلق تصريحات نارية ويطلب من ابن زايد رفع يده عن موانئ ومنابع النفط وا
قيادات حكومية وعسكرية من سقطرى تتجة إلى الرياض والإنتقالي يرفض
اجتماع طارئ يناقش آلية حماية الجيش الوطني من الأوبئة
عاجل: التوافق في الرياض على أسماء رئيس الحكومة القادمة ومحافظ عدن (تعرف عليهما)
نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس