وفاة أكبر أحد أفراد العائلة الحاكمة في السعودية اليوم

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توفي صباح اليوم الثلاثاء، الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ95 عاما.
ونعت مجموعة من الأمراء والمواطنين الأمير الراحل، ومن بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعود.
والأمير خالد بن سعود هو الابن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك المؤسس 1953، وقد تقاعد الأمير خالد بن سعود في عمر الـ69 عاما، حتى وفاته في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 95 عاما.