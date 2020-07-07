خبراء:إسرائيل فقدت السيطرة على وباء كورونا..وهذا هو السبب

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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اعتبر خبير إسرائيلي بارز، أن الحكومة فقدت السيطرة على وباء كورونا، وأن خدمات الصحة العامة، قد "فشلت" بعد إشارته إلى اتخاذ الحكومة الإسرائيلية "قرارات حمقاء".

وقال البروفيسور إيلي فاكسمان، الرئيس السابق للجنة الخبراء المستشارين، لمجلس الأمن القومي بشأن تفشي فيروس كورونا، لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن "خدمات الصحة العامة تعمل بشكل سيء في إسرائيل والعديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الفيروس، لم تستند إلى اعتبارات عقلانية".

وأضاف فاكسمان "لقد فقدت الحكومة سيطرتها على الوباء".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت الشهر الماضي، الحد من القيود التي فرضتها في شهر مارس/آذار، بعد انخفاض عدد المصابين، غير أن أعداد المصابين ما لبثت أن ارتفعت بشكل كبير، بدءا من منتصف يونيو/حزيران.

وقال فاكسمان "أعتقد أن العديد من القرارات لم يتم اتخاذها بشكل صحيح (من قبل الحكومة) بالنظر إلى المخاطر مقابل الفوائد، وهذه قضية رئيسية".

وأضاف "هناك خطوات تم اتخاذها بسبب الضغوط ولا تستند إلى اعتبارات عقلانية، أخشى أن بعض الوزراء لا يزالون لا يفهمون أنهم لا يستطيعون ترك بعض الأنشطة مفتوحة مع الإبقاء على الحد من الفيروس".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، أن عدد المصابين بالفيروس تخطى 30 ألفا. وقالت في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه "بلغ عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، 30162 ، وتعافى منهم 17974، وتوفي 332".

وأضافت "من مجمل الإصابات هناك 82 وصفت حالتهم متوسطة و 90 خطيرة و 32 مربوطين بجهاز التنفس الاصطناعي"