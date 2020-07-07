خبراء:إسرائيل فقدت السيطرة على وباء كورونا..وهذا هو السبب الاتحاد الأوروبي يرى الوقت غير مناسباً لمناقسة عضوية تركيا..وأنقرة تهدد السفن الإيرانية في السواحل اليمنية لصيد وتهريب السلاح للمليشيات والحكومة ترد مسؤول يمني يطلق صريحات نارية ويطلب من ابن زايد رفع يده عن موانئ ومنابع النفط والغازباليمن قيادات حكومية وعسكرية من سقطرى تتجة إلى الرياض والإنتقالي يرفض اجتماع طارئ يناقش آلية حماية الجيش الوطني من الأوبئة مدينتان سعوديتان تبلغ الحرارة فيهما نصف درجة غليان الماء وجهات رسمية تبدأ بتطبيق قانون صارم عاجل: التوافق في الرياض على أسماء رئيس الحكومة القادمة ومحافظ عدن (تعرف عليهما) نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني لائحة ضاحي خلفان تسقط في تونس انتصارا للديمقراطية .. ورئيس أحد الأحزاب يسخر منه
سيطر التوتر على مباحثات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أنقرة وانعكس على تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عندما قال بوريل إن الوضع الحالي ليس مثالياً لبحث عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وإن علاقة الاتحاد مع تركيا ليست في أفضل حالاتها في الوقت الراهن، مشدداً على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا التي باتت تمثل أزمة كبيرة بين دول أوروبا وتركيا.
وأكد بوريل أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن في البحر المتوسط ودول حوض المتوسط، مضيفاً: «نعتبر تركيا دولة كبيرة، وهي مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن بحاجة لمزيد من التعاون مع تركيا».
وتابع بوريل: «علاقتنا مع تركيا أصبحت أهم قضية في مجال السياسة الخارجية للاتحاد».
ورد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحدة، قائلاً: «تركيا ستضطر للرد على الاتحاد الأوروبي إذا اتخذت قرارات عقابية جديدة ضدها»، قائلاً: «اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية ضد تركيا سيضطرنا للرد، وهذا لن يسهم في إيجاد حل».
ودعا جاويش أوغلو دول الاتحاد الأوروبي إلى حوار جاد بشأن جميع القضايا، قائلاً: «على الاتحاد الأوروبي تطبيق العدالة في كل القضايا العالقة».
وتابع جاويش أوغلو أن تركيا حققت جميع الشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن «انضمامنا للاتحاد الأوروبي فيه منافع متبادلة للطرفين»، وخاطب بوريل قائلاً: «أعرف أن ملاحظاتكم لم تصدر عن نية سيئة...
وندعم وساطة الاتحاد الأوروبي حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط...ويكفي أنتكون وساطة صادقة».
وجاءت مباحثات بوريل في أنقرة قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 يوليو (تموز)، لبحث العلاقات مع تركيا تحديداً، بناء على طلب فرنسا، التي لم يستبعد وزير خارجيتها جان إيف لو دريان إمكانية بحث فرض عقوبات جديدة على أنقرة، إضافة إلى ما سبق فرضه لقيام تركيا بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا مستعدة للحوار والتعاون مع جميع دول شرق المتوسط بما فيها اليونان، لكن باستثناء قبرص، مضيفاً: «طالما أننا جميعاً شركاء في هذا البحر، فلا بد أن ندرك نعمة تقاسم موارده».