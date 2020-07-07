مسؤول يمني يطلق صريحات نارية ويطلب من ابن زايد رفع يده عن موانئ ومنابع النفط والغازباليمن

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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طالب مسؤول يمني، محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بـ"رفع يده" عن موانئ ومنابع النفط والغاز في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة لمحافظ محافظة المحويت، صالح سميع عبر حسابه في تويتر. وقال سميع الذي يعتاد مهاجمة الإمارات: "يا تحالف لا نطلب منكم تسليح جيشنا وأمننا، نطلب فقط من (محمد) بن زايد أن يرفع يده عن موانئنا ومنع تصدير نفطنا وغازنا منها“ دون تفاصيل أكثر.

ووفق تقارير محلية، تسيطر الإمارات عبر قوات موالية لها على موانئ رئيسية باليمن، فيما ترفض سحب جنودها من منشأة بلحاف الغازية (توصف بأنها المشروع الاقتصادي الأضخم في البلاد) بمحافظة شبوة (جنوب شرق) وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي”الانفصالي“ لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن.