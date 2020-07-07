قيادات حكومية وعسكرية من سقطرى تتجة إلى الرياض والإنتقالي يرفض

الثلاثاء 07 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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توجهت قيادات عسكرية وأمنية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة أرخبيل سقطرى، إلى العاصمة السعودية الرياض، حسب مصدر حكومي.

قال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "قيادات عسكرية وأمنية حكومية غادرت سقطرى، إلى الرياض على متن طائرة عسكرية سعودية".

وأوضح المصدر، أن الوفد غادر سقطرى بناء على طلب من السعودية.

ورجح أن يكون ذلك في إطار الحراك السعودي لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأشار أن الوفد ضم قائد اللواء الأول مشاة بحري علي سالمين أحمد، وقائد لواء الدفاع الساحلي سعد صومال، ومدير عام أمن سقطرى فائز طاحس، وقائد الشرطة العسكرية نوح عيدهن، ومدير عام مديرية حديبو (عاصمة سقطرى)، أمجد محمد ثاني.

ولفت أن السعودية طلبت أيضا من قيادات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، في سقطرى، التوجه للرياض، لكن قيادات المجلس رفضت ذلك، ولم نحصل على مزيد من التفاصيل.