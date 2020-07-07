اجتماع طارئ يناقش آلية حماية الجيش الوطني من الأوبئة

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ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، مساء اليوم، توفير الحماية لأبطال الجيش الوطني في ظل انتشار الأوبئة. وتطرق الإجتماع برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق، إلى الوضع الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا.
وجرى التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية لأبطال الجيش الوطني المرابطين في الجبهات، والوقوف أمام الاحتياجات اللازمة من المستلزمات الوقائية الصحية والاحترازية
. واستعرض مدير مكتب الصحة الدكتور راجح المليكي، تقرير عن الوضع الوبائي بتعز وانتشار عدد من الأوبئة والحميات المختلفة كمرض الدفتيريا وحمى الضنك وغيرها من الحميات الفيروسية الموسمية الى جانب وباء كورونا المنتشر بشكل كبير والذي ينبغي على الجميع التعاون لمواجهة هذه الأوبئة.
وأقر الاجتماع تكليف لجنة تضم مدراء مكاتب الصحة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية ومدير مستشفى الشهيد عدنان الحمادي ( العسكري سابقا ) ورئيس فريق الاستجابة وذلك لإعداد خطة عاجلة لاحتياجات أفراد الجيش من المستلزمات الوقائية من الأوبئة والرفع بها خلال 48 ساعة. كما أقر الإجتماع إصدار تقرير أسبوعي بالحالة الوبائية في المحافظة ونشره في وسائل الإعلام.