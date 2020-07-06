مدينتان سعوديتان تبلغ الحرارة فيهما نصف درجة غليان الماء وجهات رسمية تبدأ بتطبيق قانون صارم عاجل: التوافق في الرياض على أسماء رئيس الحكومة القادمة ومحافظ عدن (تعرف عليهما) نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني لائحة ضاحي خلفان تسقط في تونس انتصارا للديمقراطية .. ورئيس أحد الأحزاب يسخر منه تويتر: يمكن إضافة زر تعديل التغريدات .. لكن بشرط بعد مذكرته السرية لمجلس الأمن وتكريم ”شلال“.. انتقاد حاد و جديد لوزير في حكومة ”هادي“ والحوثيون يحتفلون الجيش الوطني يكشف عن عملية خاطفة شرق صنعاء .. ويعلن تحرير عددا من المواقع الهامة واتسآب تعلن أنها توقف عن الامتثال لطلبات الحصول على بيانات مستخدميها لماذا رفضت مصر وضع اسم محمد صلاح على الكرة الموحدة ؟ أكثر من 200 عالم يؤكدون معلومة بخصوص أخطر انتقال لفيروس كورونا
أشاد رئيس حزب تونسي برفض البرلمان للائحة تتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، معتبرا أن هذا الأمر يمثل انتصارات للديمقراطية التونسية.
وكان مكتب البرلمان التونسي قرر رفض تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب الدستوري الحر، تتعلق بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية “نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع ويتطلب تبعا لذلك واحتراما لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلين 62 و65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح”، وفق بلاغ صادر عن رئاسة البرلمان.
ودوّن عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، على صفحته في موقع فيسبوك: “بعد رفض عرض مشروع لائحة ضاحي خلفان لاعتماد تصنيف السيسي لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، الديمقراطية التونسية تعود إلى ثوابتها وترفض البقاء تحت ضغط الابتزاز السياسي”.
وكان ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي، دعا في مناسبات عدة إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية تونسية الإمارات بمحاولة نشر الفوضى وتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد.