بعد مذكرته السرية لمجلس الأمن وتكريم ”شلال“.. انتقاد حاد و جديد لوزير في حكومة ”هادي“ والحوثيون يحتفلون

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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وجه وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية، محمد عسكر، مذكرة لوزير الدفاع طالب فيها بسرعة الاطلاع والتحقيق فيما وصفها ”جريمة إبادة أسرة كاملة بينهم أطفال ونساء من أسرة ال سببعان في عبيدة بمأرب”.

وأطلق ”عسكر” وصف ”الاعتداء المسلح” على الأسرة، فيما كانت حملة أمنية عسكرية قد أصدرت بياناً أكدت فيه انها تعاملت مع ”أخطر خلية حوثية”، كانت تستهدف الجيش والامن وترتبط مباشرة بمليشيا الحوثي.

ونشر ”مأرب برس”، في وقت سابق، وثائق وأدلة وصور، تؤكد ارتباط الخلية بجماعة الحوثي، وقيامها بعمليات تدريب في منطقة الوادي، واستلامها كميات أسلحة هائلة من قيادات حوثية، بالاضافة لمقاطع مصورة وهم يرددون الصرخة أثناء قصفهم بالهاون لمواقع الجيش.. للمزيد اضغط هنا.

وقد ندد ناشطون يمنيون بمذكرة ”عسكر” واعتبروها ”فضيحة من العيار الثقيلة”، فيما سارعت وسائل إعلام الحوثي بالاحتفال بالمذكرة وقالت إن ”حكومة هادي اعترفت بارتكابها لمجزرة ابادة في مأرب”.

وهذه ليست الفضيحة الأولى للوزير ”عسكر”، فقد بعث مذكرة لمجلس الأمن الدلي، عقب قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش الوطني في نقطة العلم، في اغسطس\آب المنصرم، واسفر القصف عن مقتل أكثر من ٣٠٠ جندي، ووصف القتلى في المذكرة بالارهابيين.



وفي ديسمبر/تشرين الثاني المنصرم، كرم الوزير ”عسكر”، أثناء فعالية في عدن، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مدير أمن عدن المقال والموالي لما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي”، المدعوم اماراتيا، المدعو شلال شائع المتهم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وامتلاكه سجنا سريا في منزله بالمدينة الساحلية، وفقا لحقوقيين.

ولاقت عملية التكريم انتقادات واسعة، حيث قالت الناشطة والمحامية اليمنية، هدى الصراري، الحائزة على جائزة "أورورا" الإنسانية: "لم يحدث أن قامت وزارة حقوق الإنسان بتكريم جهة أمنية ضدها ادعاءات انتهاكات في حقوق الإنسان، بل صدرت بحقها العديد من التقارير الدولية من خبراء مجلس الأمن بالضلوع بانتهاكات تمس الحقوق والحريات ومصادرة الحق في الحياة".

وفي الوقت الذي نشرت منظمات حقوقية محلية ودولية تقارير تتهم فيها أبوظبي بانتهاك قوانين حقوق الإنسان لسجناء تحتجزهم في سجون تقع تحت سيطرتها في العاصمة المؤقتة عدن، نفى الوزير، محمد عسكر، اي وجود لتلك السجون.

وقال ”عسكر” في تصريحات صحفية ان "الحديث عن سجون سعودية وإماراتية أو قطرية أنا لست مختصا به ولا أعلم أن هناك أي سجون سرية وهذا بحسب تصريح وزير الداخلية ونائب الوزير والنائب العام".