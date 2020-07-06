الجيش الوطني يكشف عن عملية خاطفة شرق صنعاء .. ويعلن تحرير عددا من المواقع الهامة

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 781

أعلن الجيش الوطني، اليوم الاثنين، تحرير عددا من المواقع عسكرية في هجوم خاطف ضد ميليشيات الحوثي شرقي صنعاء.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، شنت هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق بالتزامن مع كمين لعناصر حوثية في جبهة صلب بذات المديرية.

وأكد المصدر، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى وأسفر أيضاً عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وأضاف، أن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للمليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية.. مؤكّداً أن جثث القتلى ما تزال متناثرة على الأرض حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية أسفرت عن تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة للمليشيات.

وقال إن أبطال الجيش والمقاومة تمكنوا من استعادة ثلاث عربات عسكرية وكمية من الذخائر والأسلحة المتنوعة كانت مكدّسة بمواقع المليشيات في نجد العتق وأسلحة أخرى كانت بحوزة العناصر المتسللة إلى محيط جبهة صلب.

وكانت مصادر عسكرية، قالت إن قوات الجيش أسقطت ثلاث طائرات مسيرة للميليشيات في جبهة نجد العتق.

وخلال الفترة الماضية، شهدت جبهات شرق صنعاء معارك ضارية بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي، أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي وتدمير آليات ومعدات عسكرية.