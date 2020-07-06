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مفاجأة غير متوقعة.. إصابة 8 من عائلة رجاء الجداوي بـ«كورونا»

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشف خالد الجداوي أحد أقارب الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عن وجود إصابات كثيرة في العائلة سقطوا ضحايا لفيروس كورونا القاتل.

وقال الجداوي، إن 8 من أفراد عائلة الجداوي بالإسماعيلية حيث ولدت الفنانة سقطوا ضحية لفيروس كورونا.

وشيعت جنازة الفنانة الراحلة من مستشفى العزل بالإسماعيلية إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة البساتين بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس أمس الأحد.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قضت حوالي 40 يوما داخل مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة، فتم تركيب جهاز تنفس صناعي لها، بعد انخفاض معدل الأكسجين في الدم، وتعرضها لتليف في الرئتين، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

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