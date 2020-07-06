اغلاق كافة محلات الصرافة في عدن وبيان يكشف الأسباب

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أغلقت محلات الصرافة في عدن، اليوم الإثنين، أبوابها احتجاجا على ما وصفتها إجراءات تعسفية قام بها البنك المركزي اليمني .
وقالت جمعية الصرافين في بيان لها إن إغلاق كافة محلات الصرافة احتجاجا على إجراءات تعسفية للبنك المركزي اليمني.
واستنكرت ما وصفته الغبن والإجحاف الحاصلين من البنك المركزي في حق الصرافين والنيل من سمعتهم من خلال الهجوم على محلاتهم بالأطقم العسكرية والدخول إلى المحلات وطرد من فيها.
واتهمت البنك المركزي بالاستمرار في طلبات تعسفية وغير قانونية، معتبرة ذلك فعلا منافيا لكل القيم والإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها تجاه كيان يخدم الاقتصاد الوطني.
وقالت جمعية صرافي عدن إن البنك المركزي اليمني استخدم قوات أمنية لم تحددها، في عمليات اقتحام لوكالات الصرافة في المدينة وطرد من بداخلها أثناء فترة الدوام.
واضافت إنها ونظرًا للممارسات التي صدرت من البنك المركزي اليمني فإنها اتخذت قرارًا بالتوقف عن العمل وإغلاق كافة محلات الصرافة بما فيها الشبكات والجمعية.
وأكدت الجمعية التزامها بالقانون المنظم لأعمال الصرافة، والتعاميم الصادرة من قبل البنك المركزي، فيما تخلي مسؤليتها تجاه أي تدهور محتمل للعملة وهبوط سعر الريال نظرًا لأن البنك هو الجهة المناط بها تثبيت سعر الصرف، وتحمله المسؤولية تجاه هذا.
وفي ختام البيان قالت الجمعية إنها تتوجه ببيانها وهي على أمل بأن تتفاعل معه السلطات المحلية في المحافظة نتيجة ما قالت إنها حمايةً لقطاع طالما شكل دعامة للاقتصاد الوطني منذ الحرب الأخيرة العام 2015.