حزب الاصلاح يتهم قطر بدعم الحوثيين ويصارح الجميع عن حقيقة ارتباطه بتنظيم الإخوان وطبيعة العلاقة مع السعودية

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتهم حزب الاصلاح اليمني دولة قطر بدعم الحوثيين وقال ان علاقة الحزب القوية بالسعودية تغيظ الاعداء.

هذا ما تحدث به نائب رئيس الدائرة الاعلامية لحزب الاصلاح عدنان العديني لصحيفة الشرق الاوسط السعودية بعد ايام من نشر الصحيفة ذاتها خبرا عن ارسال عناصر من حزب الاصلاح الى ليبيبا للقتال بتنسيق تركي قبل ان تضطر الصحيفة لحذف الخبر بعد انتقادات ونفي ورد رسمي من الاصلاح.

وحول قطر قال العديني :«لقد كانت تحكمها المصلحة الوطنية (ويقصد قطر)يوم أن كانت ضمن التحالف وأحد داعميه، قبل أن تتحول إلى داعم لميليشيات الحوثي إثر الأزمة الخليجية التي أخرجتها من منظومة التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وهو ما يجعلنا نؤكد أن مواقفنا الخارجية محكومة بالمصالح العليا للشعب اليمني».

وحول حقيقة ارتباط حزب الاصلاح بتنظيم الاخوان وما يسمى التيار التركي القطري في المنطقة بحسب اتهامات يوجهها منتقدي الحزب أجاب العديني قائلاً: «سبق أن أكدنا في التجمع اليمني للإصلاح، في الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتأسيسه، على عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو سياسية تربطنا بالتنظيم الدولي لـ(الإخوان المسلمين)، ولا سيما أن أولوية (الإصلاح) كحزب سياسي هي أولويات وطنية، وكل جهوده تنصب مع شركائه من القوى السياسية اليمنية في إخراج اليمن من محنته الحالية، والنهوض به من وهدته واستعادة مسيرته السياسية».

وعن العلاقة بين الاصلاح والسعودية اكد نائب رئيس الدائرة الاعلامية للاصلاح على ان «الإصلاح منذ تأسيسه هو الحزب الوحيد الذي أفرد في نظامه السياسي مادة مستقلة تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين اليمن والمملكة وضرورة التكامل بين البلدين، وهذا الاستثناء الذي يؤمن به الإصلاح ويعمل عليه، نابع من الطبيعة الاستثنائية للعلاقة بين اليمن والسعودية وحجم التداخلات والمصالح والأواصر بين شعب اليمن وشعب المملكة، علاقة حزبنا وشعبنا بالمملكة العربية السعودية هي علاقة تاريخية متجذرة وصلبة أكثر من أي بلد وشعب آخر، تتحكم بها روابط الهوية القومية والإسلامية والجغرافيا السياسية والمصير المشترك، وتربطنا علاقات وثيقة في إطار الدولتين، فالمملكة ظلت طوال عمر الجمهورية اليمنية حاضرة جوار اليمن وداعمة باستمرار وفاعلة في المشهد اليمني، ونحن كحزب نؤيد وندعم كل التوجهات التي تعزز علاقتنا بالمملكة، ونعمل من أجل تجاوز البعد الشكلي للعلاقة بين بلدين ودولتين إلى مستوى أوسع؛ يتعلق بالمصير العام المشترك للبلدين كأمة واحدة، وأظنك تابعت حرص قيادة المملكة على (الإصلاح) وسعيها لحلّ اللبس الذي لدى بعض الدول عن (الإصلاح)، وقد تجلى ذلك في لقاء قيادة المملكة بقيادة (الإصلاح)».

ويضيف: «الأصوات والمنابر التي تلوك الخطاب السيئ عن (الإصلاح) وتصنفه وفق هواها يغيظها موقف (الإصلاح) الثابت والصلب والواضح منذ انطلاق (عاصفة الحزم)، ولذا تحيك التهم، وتلوك الأكاذيب التي لا تصمد طويلاً أمام جسامة التضحيات التي يقدمها (الإصلاح) ومعه كل الشرفاء، تحت مظلة الشرعية في سبيل استعادة الدولة».