انتهاكات إيران تطال المياه اليمنية والشرعية تتوعد: لن نسمح بهذا العبث

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اكد وزير الثروة السمكية اليمني، فهد كافيين، أن السفن الإيرانية تواصل صيدها غير المشروع في المياه البحرية اليمنية استمرارا لانتهاكات ايران في عرض البحر .

وأشار إلى أن سفن إيران تستمر في انتهاكاتها للمياه البحرية اليمنية، لاسيما مؤخرا في غرب أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذا العبث.

وقال في منشور على فيسبوك: "إن أسطولاً من سفن الانتهاكات المستمرة والعبث بالثروات البحرية اليمنية يجوب مياهنا".

وشدد على أنه سبق إبلاغ مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالانتهاكات الإيرانية، وقد ناشدت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي القيام بواجبه تجاه هذا الملف.

وأكد الوزير أن إيران تقوم بصيد غير مشروع وبمخالفة صريحة للقانون الدولي وللاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن، كما تستخدم الصيد البحري غير المشروع في المياه اليمنية أيضا للقيام بتهريب السلاح للميليشيات في اليمن.

وكانت سفن صيد إيرانية تقدمت الأسبوع الماضي إلى مسافة 9 أميال من السواحل اليمنية جنوب غربي أرخبيل سقطرى وقبالة جزيريتي عبدالكوري وسمحة اليمنيتين.