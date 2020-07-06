مستشار محمد بن زايد يتورط بنشر معلومة خطيرة.. ثم يقوم بحذفها.. وجهات تركية ترد

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 12 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعاد نشطاء نشر صورة لتغريدة كتبها الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - بالتزامن مع احتفاء وائل إعلام مقربة من الإمارات وبعض دول الخليج بقصف طائرات مجهولة لقاعدة الوطية في ليبيا وسط مزاعم بقتل العشرات من الجنود الأتراك.

وقال "عبدالله" في تغريداته التي حذفها: الإمارات لقنت تركيا الدرس الذي تستحق نيابة عن كل العرب الشرفاء .

وسخر الكاتب الصحفي التركي حمزة تكين من هذه التغريدة متسائلا: لماذا حذفها. وأضاف: أكاذيب الأسبوع الماضي في بعض الإعلام العربي: ضياع غواصتين تركيتين في البحر .. سجود أردوغان لصنم بوذا .. مقتل رئيس أركان الجيش التركي في ليبيا .. تدمير أنظمة دفاع جوي تركية في قاعدة الوطية الليبية .. فرض تأشيرة تركية على اللبنانيين .. إصابة أردوغان بفيروس كورونا .. قتل الشعب الكردي شمالي العراق.