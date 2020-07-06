مستشار محمد بن زايد يتورط بنشر معلومة خطيرة.. ثم يقوم بحذفها.. وجهات تركية ترد حصيلة كارثية لتصبح ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا الصين تطلق تحذيرات عاجلة بعد ظهور هذا "الوباء الجديد"بكترياء الأخطر في تاريخ البشرية حادث في السماء ..إخفاق صاروخ وفقدان أقمار صناعية أخر المستجدات والتطورات من معارك الساحل الغربي حزب الاصلاح.. ليس لدينا أي علاقة بالإخوان المسلمين هدية المشتقات النفطية السعودية لمحافظة المهرة تدخل عامها الثالث الإمارات تطيح بعدد من الوزراء وتعيد هيكلة الحكومة أردوغان : أحبطنا كافة المؤامرات ضدنا في شرق المتوسط إيران تعلن عن إمتلاكها ”مدن عائمة“ وقواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج
أعلنت وزارة الصحة الاثنين أنها سجّلت نحو 700 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح ثالث دولة من حيث عدد الإصابات في العالم بعدما تجاوزت الحالات المؤكدة لديها تلك المسجّلة في روسيا.
وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 697,358 إصابة، بعدما تأكدت 24 ألف إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، بينما بلغ عدد الإصابات في روسيا نحو 681 ألفا.
وسجّلت كل من الولايات المتحدة والبرازيل أعلى عدد من الإصابات، لكن حصيلة الهند لن تبلغ ذروتها قبل مرور عدة أسابيع في حين يتوقع الخبراء بأن تتجاوز عتبة مليون إصابة هذا الشهر.
وسجّلت الهند 19963 وفاة بالفيروس، وهو عدد أقل بكثير من ذاك الذي تم تسجيله في العديد من الدول الأخرى الأكثر تأثّرا بالوباء.
وافتتحت نيودلهي مستشفى مؤقتا يضم 10 آلاف سرير بينما تشدد مدن أخرى القيود على الحركة لتجنّب زيادة جديدة في عدد الإصابات.
وفرضت عاصمة ولاية كيرالا ثيروفانانثابورام تدابير إغلاق جديدة اعتبارا من الاثنين إذ علّقت حركة النقل العام وسمحت بفتح الصيدليات فقط.
وجاءت الخطوة بعدما تم تسجيل مئات الإصابات الجديدة في أنحاء الولاية التي تمّت الإشادة بإجراءاتها لاحتواء الوباء.