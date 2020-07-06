الصين تطلق تحذيرات عاجلة بعد ظهور هذا "الوباء الجديد"بكترياء الأخطر في تاريخ البشرية حادث في السماء ..إخفاق صاروخ وفقدان أقمار صناعية حادث في السماء ..إخفاق صاروخ وفقدان أقمار صناعية أخر المستجدات والتطورات من معارك الساحل الغربي "حزب الإصلاح" ليس لدينا أي صلة ب" الإخو ان" وعلاقتنا مع السعودية تغيظ الأعداء هدية المشتقات النفطية السعودية لمحافظة المهرة تدخل عامها الثالث الإمارات تطيح بعدد من الوزراء وتعيد هيكلة الحكومة أردوغان : أحبطنا كافة المؤامرات ضدنا في شرق المتوسط إيران تعلن عن إمتلاكها ”مدن عائمة“ وقواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج تعز.. الشرطة العسكرية تنسحب من ”التربة“ بعد التوصل لاتفاق مع لجنة المحافظ ”شمسان“
أخفق صاروخ أطلقته شركة "روكيت لاب" الصغيرة لإطلاق الأقمار الصناعية في الوصول لمدار حول الأرض بعد دقائق من إطلاقه بنجاح من نيوزيلندا السبت، حيث فقد حمولته المؤلفة من سبعة أقمار صناعية صغيرة كان يعتزم نقلها إلى الفضاء.
وقالت على تويتر: "حدثت مشكلة اليوم خلال إطلاق روكيت لاب مما أدى إلى فقد المركبة".
كما أضافت الشركة التي مقرها أوكلاند بنيوزيلندا: "نبدي أسفنا العميق للعملاء على متن إلكترون.
المشكلة حدثت في أواخر عملية الإطلاق خلال احتراق المرحلة الثانية".
يشار إلى أن روكيت لاب مجموعة متنامية من شركات الإطلاق التي تتطلع لخفض تكاليف إرسال أقمار صناعية صغيرة لمدار منخفض حول الأرض وبناء صواريخ أصغر وإعادة تجديد خطوط الإنتاج التقليدية للوفاء بالطلب المتزايد على الحمولات الفضائية.