أخر المستجدات والتطورات من معارك الساحل الغربي

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أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، صد هجوم لمليشيات الحوثيين، في محافظة الحديدة.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "مليشيات الحوثيين نفذوا هجوما على مواقع للقوات غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة".
وأضاف: "خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد مليشيات
الحوثيين، تمكنت خلالها من كسر هجومهم وتكبيدهم خسائر فادحة".
وأكد "مقتل 5 من عناصرمليشيات الحوثيين وجرح العشرات أثناء كسر الهجوم".
وأشار إلى "صد القوات المشتركة، خلال الساعات الماضية، هجوما لمليشيات الحوثيين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وإحباط محاولة تسلل شمال المديرية ذاتها".
في سياق متصل، ذكرت ألوية العمالقة، أن "القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران للمليشيات الحوثيين، استهدفت قرى ومزارع للسكان في منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".