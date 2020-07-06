هدية المشتقات النفطية السعودية لمحافظة المهرة تدخل عامها الثالث

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هدية المشتقات النفطية السعودية لتوليد وتشغيل الكهرباء في محافظة المهرة، والتي دخلت عامها الثالث على التوالي، واستفاد منها أهالي المحافظة على مدى عامين ماضيين.

واستقبل ميناء نشطون بالمحافظة الباخرة التي تقل المنحة النفطية السعودية والمخصصة لشهر يوليو (تموز) وعلى متنها مادة كمية من مادة الديزل تبلغ 4800 طن.

بحضور كل من محافظ محافظة المهرة الأستاذ، ونائب قائد قوات التحالف العقيد البحري الركن محمد إبراهيم الثميري، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس عبد الله باسليمان، والأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبد الله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية.

سالم محمد العبودي، ومدير عام فرع شركة النفط م. محسن علي بلحاف. وأكد محافظ المهرة محمد علي ياسر خلال حفل التدشين أن المنحة السعودية من المشتقات النفطية تمثل أهمية كبيرة في دعم وتشغيل محطات توليد الكهرباء والمستشفيات وغيرها من المنشآت الخدمية.

وأوضح المحافظ بأن البرنامج يستعد لإنشاء محطة كهرباء بقوة (40) ميغا وات ومشاريع طرق مروراً بمدينة الملك سلمان الطبية امتداداً لما نفذه من مشاريع خدمية وتنموية في قطاع الكهرباء والتربية والصحة وغيرها من المساعدات الإنسانية والإغاثية واللوجيستية، مشيراً إلى هذا الدعم يأتي تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية الشقيقة بالجمهورية اليمنية.

وقال مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس عبد الله أحمد باسليمان: إن دخول المشتقات النفطية السعودية عامها الثالث ووصول دفعة المشتقات النفطية المخصصة لشهر يوليو من عام 2020 يعد امتداداً للعطاء المستمر لأجل الأشقاء في اليمن بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأضاف المهندس باسليمان: «إن ما يقوم به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو مثال واقعي وحي على جدية المملكة العربية السعودية في مساعدة وتنمية اليمن لبناء مستقبل أفضل للأشقاء اليمنيين، من خلال العمل على توفير كافة ما يحتاجه المواطن اليمني في محافظة المهرة ومختلف المحافظات اليمنية».