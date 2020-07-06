الإمارات تطيح بعدد من الوزراء وتعيد هيكلة الحكومة

الإثنين 06 يوليو-تموز 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الإمارات إعادة هيكلة الحكومة وعينت عبد الله المري وزيرا للاقتصاد وسلطان الجابر وزيرا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشملت التعديلات دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وتعيين سهيل المزروعي، وزير الطاقة الحالي، وزيرا لها.

وأعلن الهيكل الجديد للحكومة نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي على تويتر.