أردوغان : أحبطنا كافة المؤامرات ضدنا في شرق المتوسط

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده أحبطت كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدها في شرق المتوسط.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته من إسطنبول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في مراسم تشغيل محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية بولاية أوردو شمال البلاد.
وقال أردوغان : "أحبطنا كافة المكائد والمؤامرات التي تُحاك ضدنا في شرق المتوسط".
وفيما يخص استثناء الاتحاد الأوروبي لتركيا من رفع قيود السفر، قال أردوغان: "نوايا الاتحاد الأوروبي واضحة للعيان، من خلال تفضيل الدول التي تعاني من غياب الشفافية على تركيا".