إيران تعلن عن إمتلاكها ”مدن عائمة“ وقواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ وكالات

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أعلن قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، أن إيران أسست قواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان، تضم صواريخ أرض - بحر.

وأكد تنغسيري في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري قام بتسليح كافة المناطق الساحلية الواقعة في مياه الخليج وبحر عمان جنوب البلاد.

وأضاف أن "الحرس الثوري يمتلك مدنا عائمة لإطلاق الصواريخ، ذات أغراض دفاعية متنوعة، سيعرضها في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة على علم بأن لدى إيران قواعد صواريخ تحت الأرض تتبع للجيش والحرس الثوري، لكنها تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأنها.

وقال: "نحن متواجدون في كل مكان من الخليج الفارسي و بحر عمان، وفي أي مكان لا يخطر ببالهم" مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية باتت مشرفة استخباراتيا على مياه الخليج بالكامل، وتراقب أي سفينة تدخله وتعبر مضيق هرمز حتى لحظة خروجها منه.