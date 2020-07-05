أردوغان : أحبطنا كافة المؤامرات ضدنا في شرق المتوسط إيران تعلن عن إمتلاكها ”مدن عائمة“ وقواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج تعز.. الشرطة العسكرية تنسحب من ”التربة“ بعد التوصل لاتفاق مع لجنة المحافظ ”شمسان“ أجندات معادية لتحويل ”التربة“ الى ”ترانزيت“ لعصابات التهريب ومطالبات واسعة بفرض هيبة الدولة (تقرير) الملك سلمان يشكر مسئولا سعوديا لقيامه بهذه المهمة علامة خطيرة في عينيك قد تدل على شيء مهم في جسمك! رجل أعمال يحمي نفسه من كورونا بكمامة ذهبية .. شاهد الدوري الإنجليزي يشهد صراعا مصريا ... التشكيلات والمشاركين جامعة إقليم سبأ تناقش خطة لاستئناف الدارسة في ظل كورونا أسراب الجراد تهاجم عدد من أحياء العاصمة صنعاء
أعلن قائد القوة البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، أن إيران أسست قواعد صاروخية تحت الأرض على سواحل الخليج وخليج عُمان، تضم صواريخ أرض - بحر.
وأكد تنغسيري في تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الأحد، أن الحرس الثوري قام بتسليح كافة المناطق الساحلية الواقعة في مياه الخليج وبحر عمان جنوب البلاد.
وأضاف أن "الحرس الثوري يمتلك مدنا عائمة لإطلاق الصواريخ، ذات أغراض دفاعية متنوعة، سيعرضها في الوقت المناسب".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة على علم بأن لدى إيران قواعد صواريخ تحت الأرض تتبع للجيش والحرس الثوري، لكنها تفتقر إلى معلومات دقيقة بشأنها.
وقال: "نحن متواجدون في كل مكان من الخليج الفارسي و بحر عمان، وفي أي مكان لا يخطر ببالهم" مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية باتت مشرفة استخباراتيا على مياه الخليج بالكامل، وتراقب أي سفينة تدخله وتعبر مضيق هرمز حتى لحظة خروجها منه.