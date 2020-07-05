الملك سلمان يشكر مسئولا سعوديا لقيامه بهذه المهمة

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وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على جهوده الرامية إلى تنمية الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وذكرت وكالة "واس" السعودية الرسمية، اليوم الأحد، أن الملك سلمان شكر الفضلي على برقيته التي تتضمن محضر اللجنة المالية المشار فيه العرض المقدم من الوزارة بعنوان "فرص تنمية الإيرادات غير النفطية يونيو 2020".
وقال العاهل السعودي في برقية وجهها لوزير البيئة والمياه والزراعة: "نشكركم على ما قدمته الوزارة من جهود في سعيها لتنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق، متمنين لكم التوفيق".
بدوره، رفع الفضلي، في تصريح صحفي، الشكر للملك سلمان على "الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به برامج وخطط الوزارة ومشاريعها من القيادة الحكيمة، الأمر الذي استطاعت معه منظومة البيئة والمياه والزراعة من تعظيم فرص تنمية إيراداتها وتحقيق كفاءة عالية في إنفاقها".
وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وأطلقت حكومة البلاد في أبريل 2016 خطة إصلاحات واسعة بمبادرة من ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحت عنوان "رؤية 2030" تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات للاقتصاد.