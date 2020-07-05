رجل أعمال يحمي نفسه من كورونا بكمامة ذهبية .. شاهد

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يستخدم رجل أعمال هندي، كمامة مصنوعة من الذهب، بقيمةٍ تقارب 4 آلاف دولار، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والذي يتفشى على نطاق واسع في الهند.
وقال رجل الأعمال "شانكار كورهادي" (49 عامًا)، إن الكمامة مصنوعة من أوقيتين من الذهب (60 جرامًا)، وقد استغرق إنجازها 8 أيام.
وأضاف "كورهادي"، وهو من مدينة بونا (غربي الهند)، أن "الكمامة رقيقة، وتضم مسامات صغيرة؛ لمساعدتي على التنفس".
وتابع: "لا أعلم ما إذا كان ذلك كافيًا للوقاية من فيروس كورونا، لكنني أتخذ تدابير وقائية أخرى".
ويهوى "كورهادي"، الذي يترأس شركة مصنعة للحظائر الصناعية، التزين بحلي ذهبية تزن كيلوجرامًا لدى الخروج من المنزل، وتشمل قلادات وأساور وخواتم في كل أصابع يده اليمنى.
وأوضح رجل الأعمال، أن فكرة وضع كمامة ذهبية راودته بعد متابعته تقريرًا عن رجل يضع كمامة من الفضة.
وتابع: "الناس يستوقفونني لالتقاط صور (سيلفي) معي، هم يقفون مذهولين لدى رؤيتي أضع كمامة ذهبية في السوق".
وفرضت الهند على سكانها وضع الكمامة في الأماكن العامة، سعيًا لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والذي أصاب 673 ألفًا و904 أشخاص، وأدى بحياة 19 ألفًا و279 شخصا.