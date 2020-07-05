جامعة إقليم سبأ تناقش خطة لاستئناف الدارسة في ظل كورونا

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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نظمت جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب، اليوم، ورشة عمل لإعداد خطة تنفيذية لاستئناف العمل بالجامعة في ظل كورونا تنفيذا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الدارسة في 8 أغسطس المقبل.

وناقشت الورشة الإجراءات والاحترازات الصحية التي يجب تطبيقها لضمان سلامة الطلاب وأساتذة الجامعة، وتنفيذ امتحانات الفصل الثاني للعام 2019م /2020م وفق جدول تقويم زمني لتنفيذها، وتدشين العام الجامعي الجديد 2020م/ 2021م وجدول التقويم الزمني لذلك.

وفي الافتتاح أكد رئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي أن الورشة كفيلة بوضع رؤية واضحة لصياغة خطة تنفيذية موضوعية تراعي فيها مصالح الطالب والأستاذ سواء في جانب التحصيل العلمي أو في جانب ضمان تحقيق بيئة صحية آمنة تضمن عدم عودة تفشي الوباء.

وأوضح الدكتور القدسي أن هذه الإجراءات ستشمل جميع الكليات التابعة للجامعة بما فيها كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية في محافظة الجوف التي احتلتها مليشيا الحوثي الانقلابية قبل عدة أشهر، من خلال وضع معالجة خاصة للكلية وطلابها بالتعاون مع السلطة المحلية لمحافظة الجوف لاستئناف أعمالها مؤقتا في محافظة مأرب.