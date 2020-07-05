أسراب الجراد تهاجم عدد من أحياء العاصمة صنعاء

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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غطت أسراب الجراد، الأحد 5 يوليو/تموز، سماء عددا من أحياء العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية، بشكل مكثف، لليوم الثالث على التوالي، وسط مخاوف مزارعين في ضواحي المدينة من تأثيرات سلبية على محاصيلهم.

وقالت وكالة الأنباء (سبأ)، بنسختها الحوثية، إن أسراب الجراد غطّت سماء صنعاء وعددا من المحافظات، قادمة من مناطق التكاثر الصيفية والمناطق الساحلية والشرقية للبلاد.

ونقلت الوكالة عن عادل الشيباني مدير مركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي بصنعاء، قوله إن "مكافحة أسراب الجراد في البلاد وانتشاره بكثافة عالية بحاجة لإمكانيات".

وحذر من أنه في حال استمرار الظروف الملائمة من غزارة الأمطار والرطوبة والغطاء النباتي، ستزيد أسراب الجراد لتشكل خطورة على المحاصيل الزراعية.

وتعتبر الزراعة من أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها الملايين من سكان اليمن.

جدير بالذكر أن 40 - 80 مليونا من الجراد الصحراوي المتواجد في الكيلومتر المربع الواحد، تستطيع قطع مسافة 150 كم يوميا، واستهلاك ما يكفي لإطعام 35 ألف إنسان في اليوم الواحد.