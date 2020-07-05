أجندات معادية لتحويل ”التربة“ الى ”ترانزيت“ لعصابات التهريب ومطالبات واسعة بفرض هيبة الدولة (تقرير) الملك سلمان يشكر مسئولا سعوديا لقيامه بهذه المهمة علامة خطيرة في عينيك قد تدل على شيء مهم في جسمك! رجل أعمال يحمي نفسه من كورونا بكمامة ذهبية .. شاهد الدوري الإنجليزي يشهد صراعا مصريا ... التشكيلات والمشاركين جامعة إقليم سبأ تناقش خطة لاستئناف الدارسة في ظل كورونا أسراب الجراد تهاجم عدد من أحياء العاصمة صنعاء إيران توجه ضربة قاتلة للاقتصاد المصري .. ممر تجاري جديد بدلا من قناة السويس إحتجاجات عسكرية أمام مقر ”التحالف“ بعدن الفنانة هند صبري تكشف خفايا تكتمها معظم فتيات العرب
قال المدير العام لمنظمة منطقة جابهار الحرة الإيرانية، عبد الرحيم كردي، إن الربط التجاري بين مومباي وهامبورغ وسان بطرسبرغ سيتم عبر أستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا بالهند، بدلا من قناة السويس المصرية.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن كردي، أن الممر التجاري سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا بشكل ملحوظ، من 38 يوما إلى 14 - 16 يوما فقط.
وأشار كردي إلى أن إيران تعتبر محطة في وسط العالم بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز، حيث يمكن لميناء جابهار أن يلعب دور ربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، كما أن شواطئ مكران وجابهار أخذت اليوم تتحول إلى طريق اقتصادي رئيسي بالعالم.
وأوضح المسؤول الإيراني أن ميناء الشهيد بهشتي، الذي افتتحه الرئيس حسن روحاني قبل عامين، يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، كما تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة.