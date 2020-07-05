إيران توجه ضربة قاتلة للاقتصاد المصري .. ممر تجاري جديد بدلا من قناة السويس

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال المدير العام لمنظمة منطقة جابهار الحرة الإيرانية، عبد الرحيم كردي، إن الربط التجاري بين مومباي وهامبورغ وسان بطرسبرغ سيتم عبر أستراخان وأنزلي وجابهار ونافا شيفا بالهند، بدلا من قناة السويس المصرية.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن كردي، أن الممر التجاري سيقلص الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من روسيا بشكل ملحوظ، من 38 يوما إلى 14 - 16 يوما فقط.

وأشار كردي إلى أن إيران تعتبر محطة في وسط العالم بفضل موقعها الجغرافي الإستراتيجي المتميز، حيث يمكن لميناء جابهار أن يلعب دور ربط شرق العالم بغربه، وشماله بجنوبه، كما أن شواطئ مكران وجابهار أخذت اليوم تتحول إلى طريق اقتصادي رئيسي بالعالم.

وأوضح المسؤول الإيراني أن ميناء الشهيد بهشتي، الذي افتتحه الرئيس حسن روحاني قبل عامين، يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية لمنطقة جابهار الحرة، كما تم تخصيص 300 مليون يورو لتفعيل السكك الحديدية في هذه المنطقة العام الماضي، مما أدى إلى دخول المشروع مرحلة جديدة.