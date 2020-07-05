إحتجاجات عسكرية أمام مقر ”التحالف“ بعدن

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

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نفذ المئات من العسكريين المتقاعدين في المحافظات الجنوبية، الأحد 5 يوليو/تموز، وقفة احتجاجية أمام مقر التحالف العربي بمدينة عدن (جنوب)، احتجاجا على عدم تسلم رواتبهم منذ 4 أشهر.

الوقفة دعت لها الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن في المحافظات الجنوبية (غير حكومية)، والتي تضم قادة كبار بالجيش فيما كان يسمى بجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، قبل أن يتم تسريحهم عام 1994، إثر حرب الشمال والجنوب.

وقال رئيس تحرير صحيفة الجيش (حكومية) تصدر من عدن، العقيد علي منصور مقراط، للأناضول، إن هدف الوقفة هو ، الضغط على الحكومة ودول التحالف، من أجل الصرف الفوري للرواتب المتأخرة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف أن الوقفة تطالب أيضا بتنفيذ قرارات التسوية لأوضاع المتقاعدين العسكريين والمسرحين قسراً ما بعد عام 1994.

وأشار مقراط، إلى إن المئات من العسكريين سيواصلون الاحتجاجات حتى يتم انتزاع حقوقهم المشروعة كاملة دون نقصان.

وأشار إلى أن الكثير من القادة والضباط المتقاعدين، يعيشون أوضاعًا معيشية صعبة، حيث وصل بعضهم إلى درجة المجاعة.

ويعاني المئات من القادة العسكريين المتقاعدين والجنود المسرحين، من أوضاع معيشية صعبة جراء تأخر رواتبهم الشهرية، وارتفاع الأسعار تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تفتك بحياة الملايين من الشعب اليمني جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ 6 أعوام.