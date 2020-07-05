الفنانة هند صبري تكشف خفايا تكتمها معظم فتيات العرب

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت الفنانة التونسية هند صبري إن معظم الفتيات يكتمن وقائع التحرش خوفا من مجتمع "غير عادل"، على حد وصفها.

وكتب على "تويتر"، اليوم : "في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله - ما عدا قلة محظوظة - تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي و كتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل".

وتابعت: "أنا فخورة بهذا الجيل من البنات، الذي كسر حاجز الصمت"، مضيفة: "التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليكي أنتي".

وقالت: "شكرا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن و من أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن".

وألقت قوات الشرطة المصرية، القبض على مواطن متهم بالتحرش، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها معه.

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي لها أنها شرعت في التحقيق مع المتهم، وسيصدر قرارا بشأنه عقب انتهاء التحقيق.

وبحسب بوابة "الأهرام" المصرية، كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي المذكور عصر اليوم بمنطقة جنوب القاهرة.

وكان النائب العام المصري أصدر بيانا قال فيه إنه يتابع عن كثب ما أثير على صفحات "السوشيال ميديا" بشأن تحرش أحد الشباب بعدد كبير من الفتيات.

وأشارت النيابة في البيان إلى أنه "لم يتم تقديم حتى الآن سوى شكوى واحدة ضد أحد الطلاب ممن أثير ضدهم دعاوى تحرش، وهي من فتاة زعمت أنه هددها خلال نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وأنه يجري اتخاذ اللازم قانونا بشأنها".