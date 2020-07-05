أول موقف من الشرعية على اقتحام المليشيا الحوثية منزل البرلماني الهجري بصنعاء

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 688

في أول تعليق لها على اقتحام منزل عضو مجلس النواب عبدالرزاق الهجري قالت وزارة حقوق الأنسان في الحكومة الشرعية " أن هذه الممارسات تؤكد ان هذه المليشيات لاتحترم الحق الخاص ولاحقوق الملكية الخاصة وتقوم بأسوأ الممارسات العنصرية المليشاوية ضد ابناء الشعب اليمني".

كما أدانت وزارة حقوق الانسان، حادثة اقتحام منزل عضو مجلس النواب عبدالرزاق الهجري من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء وإخراج النساء والأطفال من أسرته إلى الشارع ونهبها لمحتويات المنزل.

وقالت الوزارة في بيان حصل مأرب برس على نسخة منه "إن هذا العمل الجبان هو استمرارا لسلسلة من الانتهاكات والنهب الممنهج التي تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً لكل من يختلف معها بالرأي"..

مشيرة الى ان المليشيا سبقت واقتحمت ونهبت منازل عدد من أعضاء مجلس النواب وأمناء عام الأحزاب والقادة السياسيين وبعض السفراء الموالين للشرعية.

وأشار البيان ،الى ان استمرار مليشيات الحوثي بارتكاب مثل هذه الجرائم يؤكد بأنها لاتملك اي نوايا للسلام..داعيا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث وكافة المنظمات الدولية والمحلية إلى إدانة هذا العمل.