هكذا تبخرت أحلام برشلونة .. بسبب السد القطري

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن نادي السد القطري لكرة القدم تجديد عقده مع الإسباني، تشافي هيرنانديز، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق للموسم الثاني على التوالي.

نشر الموقع الرسمي للنادي على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي"تويتر"، خبر تجديد العقد ليستمر رفقة الفريق القطري.

وكان تشافي قد تولى قيادة "الزعيم" مطلع موسم 2019- 2020، قبل أن يحصد مع السد لقبي كأس السوبر وكأس قطر.

من جهته أعرب الإسباني سعادته بتجديد عقده مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.

مضيفا في تصريح خاص لموقع النادي قال فيه "سعيد بتجديد العقد مع السد والذي سوف يستمر للعام الثاني على التوالي 2020 \ 2021، مؤكداً على أن تركيزه بالكامل في الفترة الحالية على تجهيز اللاعبين بالشكل الأكمل للمنافسات المقبلة المحلية والآسيوية".

وأتم تشافي حديثه قائلا "سعيد بالاستمرار مع السد، وسيكون هدف الفريق دائماً المنافسة على كل البطولات".

وكانت عدد من التقارير قد ربطت تشافي بالعودة إلى برشلونة وتسلم قيادى الفريق الفنية، إلا أن الإسباني حدد شرطا واحدا للعودة، تمثل بأن يكون هناك مجلس إدارة مختلف يعطي إحساسا مختلفا جديدا داخل النادي، بأن كل الأمور تسير في نسق موحد".

مضيفا "أحتاج مجلس إدارة جديد، وعناصر مساعدة أثق فيها مثل المدافع الإسباني السابق كارلوس بويول والجناح الهولندي السابق جوردي كرويف نجل أسطورة هولندا والبارسا يوهان كرويف، أرغب في العمل معهم".