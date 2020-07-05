مجزرة مروعة في احد الملاهي الليلة بأمريكا

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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 12 شخصاً على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة من جرّاء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة غرينفيل جنوب ولاية كاليفورنيا.
وأكد مكتب قائد شرطة المقاطعة أن أحد نواب قائد الشرطة لاحظ، فجر اليوم الأحد، "حالة من الاقتراب" داخل ملهى Lavish Lounge وطلب إرسال قوات إضافية إلى المكان، بسبب حادثة إطلاق نار داخل المبنى.
ووفق " أسوشيتد برس" أشارت الشرطة إلى أن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات محلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد اعتُقل أحد على خلفية الحادث. ولفتت الوكالة إلى أنه كان من المقرر أن تنظم في الملهى الليلة الماضية حفلة لمغني الراب فوجيانو.