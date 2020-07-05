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صحيفة سعودية تشعل دولة عربية بالاحتجاجات والتظاهرات

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
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فجرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية احتجاجات في العراق بين المئات من أنصار المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الأحد. واحتج العراقيون على رسم كاريكاتيري نشر في صحيفة "الشرق الأوسط" الجمعة الماضية، ظهر فيه رجل دين معمم بلحية بيضاء وهو يحمل مقصا ويقطع السلسلة الرابطة بين عربتي قطار كتب على إحداها "العراق" وعلى الثانية "السيادة".

وفسر الرسم بأنه "إساءة" للسيستاني واتهامه بسلب سيادة العراق لفتوى تشكيل "الحشد الشعبي" عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تكافح الحكومة في الوقت الحالي للسيطرة على بعض فصائل الحشد..

وتجمع المحتجون أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء من جهة الشرق وحاولوا اقتحامها للوصول إلى السفارة السعودية، ما دفع قوات الأمن لفتح خراطيم المياه صوب المحتجين لإبعادهم.

وأصدرت صحيفة "الشرق الأوسط" الجمعة بيانا نفت فيه أي إساءة للسيستاني، وقالت أنها "تلتزم القواعد المهنية في تعاملها مع الدول والأشخاص والمرجعيات، وتؤكد أن الرسم لم يقصد به على الإطلاق الإشارة إلى شخصه".

وأضافت أن الرسم الكاريكاتيري كان القصد منه "الإشارة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي".

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