الحوثيون يقتحمون منزل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح ويطردون النساء والاطفال

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر محلية في صنعاء اليوم الاحد ان الحوثيين اقتحموا منزل عضو في مجلس النواب واستولوا عليه.

واكدت اقتحام الحوثيين منزل عضو مجلس النواب عبدالرزاق الهجري الكائن في منطقة بيت بوس بصنعاء.

وقالت المصادر لمأرب برس ان الحوثيين طردوا الاسرة التي تسكن في المنزل واخرجوا النساء والأطفال إلى الشارع قبل ان يستولوا عليه.

والهجري هو رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح في مجلس النواب اليمني.