سقوط قتلى حوثيين في جبهة مريس شمال الضالع

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سقط قتلى حوثيين اليوم الاحد في محافظة الضالع (جنوب اليمن) بنيران القوات الحكومية.
ولقي خمسة من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم وجرح آخرون، اليوم ، بنيران الجيش الوطني في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات من الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل باتجاه قرية صولان ومنطقة الزيلة شمال مديرية مريس، وتمكنت من قتل خمسة وجرح آخرون فيما لاذ من تبقّى منهم بالفرار.
في السياق ذاته، تمكنت مدفعية الجيش من تدمير إحدى الآليات القتالية التابعة للمليشيات الحوثية المتمركزة في منطقة يعيس شمال مريس.