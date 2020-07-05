ما لا يعرفه العرب عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وكانت الجداوي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا في 24 مايو الماضي، وبعد تدهور حالتها الصحية تم وضعها على جهاز تنفس صناعي، داخل العناية المركزة في المستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة وخلال 43 يوماً، أجريت الجداوي 3 مسحات وجميعها كانت إيجابية، بالرغم من حقنها ببلازما المتعافين إلا أن حالتها لم تتحسن.

ورجاء الجداوي، بدأت حياتها كعارضة أزياء ثم انتلقت إلى التمثيل، وهي من مواليد محافظة الاسماعلية في 6 سبتمبر 1938،

وتُعتبر من أبرز الفنانات العربيات، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، وسنوات عملها السينمائي وصل إلى 62 عاماً.

هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتها، التحقت بمدارس الفرانسيسكان بالقاهرة حيث تعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكر، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة. فازت بجائزة ملكة جمال القطر المصري في عام 1958،

وبعدها عملت عارضه أزياء، وفي نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن، ومن الأفلام التي مثلت بها دعاء الكروان، مثلت فترة الستينات والثمانينات، ولها مسرحيات خاصة مع عادل إمام مثل الواد سيد الشغال والزعيم،

وكان أخر أعمالها مسلسل لعبة النسيان. وقد حصلت على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي نالت من خلاله جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط"، كما خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان "اسألوا رجاء" مع الإعلامي عمرو أديب. ونعى عدد من الفنانين الجداوي وفي مقدمتهم الفنانة الإماراتية أحلام والمصرية مي كساب والفنان عمرو دياب.