عاجل: توجيهات للملك سلمان بشأن تأشيرات واقامة الوافدين

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، بتمديد عدد من المبادرات بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين.

ووجه الملك سلمان بتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين لـ 3 أشهر، وتمديد صلاحية الإقامة للوافدين لـ 3 أشهر بدون مقابل.

وصدر الخميس الماضي، أمر ملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزّت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات)، وتأتي هذه الخطوة امتداداً للإجراءات الحكومية العاجلة التي تساهم في دعم الأفراد وقطاع المستثمرين ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية اقتصاد المملكة، والتخفيف عليهم من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.