اعلان رفع الجاهزية القصوى.. منخفض جوي يضرب عدة محافظات يمنية واليكم توقعات الطقس خلال الساعات القادمة

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تشهد محافظات يمنية عدة امطارا متفاوتة الشدة متأثرة بمنخفض جوي بدأ الجمعة ومتوقع ان يستمر حتى غدا الاثنين.

وأعلنت الحكومة اليمنية، في وقت مبكر اليوم الأحد، رفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي في عدد من محافظات البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة لها بصفحتها الرسمية على تويتر، أنها وجهت برفع الجاهزية القصوى لمواجهة المنخفض الجوي الذي من المتوقع أن يضرب عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة.

كما وجهت بتفعيل فرق الطوارئ والانقاذ تحسباً لأي فيضانات أو سيول، وأخذ الاحتياطات اللازمة والممكنة لتلافي أي أضرار وتجنب أي قصور.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية حذر في بيان سابق من منخفض جوي يتمركز في البحر العربي ويمتد إلى ساحل حضرموت والمهرة وصولا إلى عدن اعتبارا من الجمعة وحتى الاثنين، متوقعا هطول أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة، داعيا المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول وأعمدة الكهرباء ومحذرا الصيادين من اضطراب البحر.

*النشرة الجوية

واليوم الاحد توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية الممطرة على المرتفعات الجبلية والسواحل الجنوبية الشرقية وانخفاض درجات الحرارة العظمى على المناطق الصحراوية خلال الثلاثة الأيام المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه قد تتشكل السحب الركامية المتفرقة الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، وامتدادها شرقا إلى المناطق والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، البيضاء، وشبوة .

وأشار إلى أن الأجواء على معظم السواحل ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة مع امكانية تشكل السحب الركامية المتفرقة الممطرة والمصحوبة بالرعد خاصة على السواحل الجنوبية والشرقية ، وتتراوح سرعة الرياح بين 15- 25 عقدة .

وستكون الأجواء غائمة جزئياً في أجزاء من المناطق الصحراوية مع هطول أمطار يتبعها انخفاض في درجات الحرارة العظمى .

وأفاد المركز أن أمطار متفرقة ستهطل على أرخبيل سقطرى مع رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 35 إلى 40 عقدة.