محافظ حضرموت يشتكي وزير الخارجية للرئيس هادي ويطلب منه إلزام الوزير بتقديم الاعتذار

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طالب محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني من الرئيس عبدربه منصور هادي بإيقاف ما وصفها بالهجمة الممنهجة ضد ما يسمى قوات النخبة الحضرمية وهي تشكيل عسكري مليشاوي لا يخضع للشرعية ويتلقى الدعم من الامارات.
وطالب اللواء فرج سالمين البحسني، وهو يشغل قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، في رسالة وجهها إلى الرئيس هادي، إلزام وزير الخارجية محمد الحضرمي، بتقديم الاعتذار عن ما وصفها إساءته لقوات النخبة الحضرمية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، حسب قوله.
وكان المحافظ قد عاد إلى حضرموت من زيارة غير معلنة إلى الإمارات استمرت نحو أسبوعين في اليوم الذي تم فيه قيام قوات النخبة بإشراف قوات اماراتية بمصادرة أموال تابعة للبنك المركزي بمطار المكلا، قبل ان تعيدها .
وكان وزير الخارجية محمد الحضرمي، علق على حادثة الاستيلاء على أموال البنك الثلاثاء الماضي، وقال محذرا بأن اليمن "لم يطلب دعم التحالف من أجل هذا التصرف المرفوض وسيكون لهذه الممارسات تبعات".
وبدلا من ان يدين البحسني ما اقدمته عليه النخبة والقوات الاماراتية طالب الحضرمي بالاعتذار عن تصريحاته!.
واعادت مليشيات النخبة الاموال وسلمتها للبنك المركزي في المكلا بعد تصريحات الحضرمي ، حيث كانت قد نقلتها من الميناء الى مقر القوات الاماراتية .