آخر الاخبار

تعرف على أطعمةبسيطة تُحسن الذاكرة وتعيد الشباب مشرف الحوثي يعدم 3مهمشين في صنعاء والنساء ينتقمن ويأسرن مرافقيه حرق العلم الأمريكي قرب البيت الأبيض بعد ساعات من خطاب ترامب ألمانيا وبريطانيا تدخل خط الأزمة اليمنية وترتيب لجلسة أممية حول صافر الحكومة اليمنية:تعلن تعديل برنامج إجلاء رعاياها العالقين في الخارج الجيش الوطني يزف بشائر النصر بالبيضاء والطيران يدخل خط الموجهات إيران تتوعد بالانتقام بعد حديثها عن هجوم إلكتروني محتمل على منشأة نووية المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن رسميا مقتل أحد كبار قياداته العسكرية البارزة الشرطة السعودية تطيح بعصابة تزوير عملات وتضبط كميات ضخمة من العملات المزورة وفاة إعلامي سعودي شهير

تعرف على أطعمةبسيطة تُحسن الذاكرة وتعيد الشباب

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 423

    

 أعلن طبيب روسي في معهد بحوث سمارة لأغذية الحمية والعلاج الغذائي، ميخائيل غينزبورغ، أنه يمكن للبازلاء منع تطور السرطان وتقوية العظام بشكل ملحوظ، ووفقا للخبير، للبقوليات تأثير إعادة الشباب، وفقدان الوزن وتحسين الذاكرة.

وأشار الخبير على قناة "روسيا 1" إلى أن البازلاء تحتوي على الكثير من البروتين والسيليكون.

هذه المكونات مهمة للغاية في عمليات تجديد البشرة وتقوية العظام والأربطة والمفاصل. وأضاف اختصاصي التغذية أن جميع البقوليات، والبازلاء ليست استثناء، تحتوي على حمض النيكوتينيك.

أظهرت هذه المادة خصائص مضادة للالتهابات وتحمي جدران الأوعية الدموية من تصلب الشرايين والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر. تناول البازلاء بانتظام، يساعد على منع نمو الخلايا السرطانية.

تحسن البازلاء أيضًا الذاكرة، واحتواؤها على فيتامين B1، يجعل لها تأثير مفيد على الدماغ والجهاز العصبي المركزي بأكمله.

ولفت اختصاصي التغذية الانتباه إلى أنه ليس فقط البازلاء مفيدة، ولكن أيضًا قشرتها، إذ أنها غنية بحمض الأسكوربيك والألياف الغذائية، وبالتالي يمكن تناولها. سيساعد ذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم ويساهم في فقدان الوزن.

إقراء أيضاً
كيف تخسر 10 كيلو من وزنك في أسبوعين؟
واتساب تضع ثلاث ميزات جديدة.. الأولى انتظرها الجميع
هناك أعراض مرضية و علامات بالجسم تدل على انك لا تشرب كمية كافية من الماء
فوائد لا تتخيلها للبصل في الجوارب
شركة صينية تبشر: لقاح جديد ونتائج الاختبارات مبشرة وفعالة
تعرف على..... 5 معايير صحية رئيسية هامة وبسيطة للحماية من السرطان والوفاة المبكر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس