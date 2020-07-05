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حرق العلم الأمريكي قرب البيت الأبيض بعد ساعات من خطاب ترامب

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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قام متظاهرون بحرق العلم الوطني الأمريكي بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن، بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة عيد الاستقلال.

وذكرت مواقع أخبارية أن المتظاهرين رددوا شعارات مناهضة للعبودية والإبادة الجماعية والحرب. ومن بين الهتافات التي رددها المحتجون، "أمريكا لم تكن عظيمة على الإطلاق".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشرطة انتشرت في المكان.

وتشهد عشرات المدن الأمريكية، اضطرابات وأعمال شغب، بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، في مدينة مينيابوليس، خلال اعتقال رجل شرطة له.

وتستمر المظاهرات ضد تعسف الشرطة في لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ودينفر، ونيويورك، وإنديانابوليس، وبوسطن، وديترويت والعديد من المدن الأخرى.

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