الجيش الوطني يزف بشائر النصر بالبيضاء والطيران يدخل خط الموجهات

الأحد 05 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، تحقيق قواته تقدما ميدانيا بإسناد من مقاتلين قبليين، في معارك وصفها بالحاسمة مع مليشيات"الحوثيين"، بمحافظة البيضاء.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن "الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من تطهير عدد من المواقع التي كان يتمركز فيها مليشيات الحوثيون في منطقة قانية شمالي البيضاء".

وأوضحت أن "المعارك تزامنت مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع متفرقة وتعزيزات لمليشيات الحوثي كانت في طريقها إلى الجبهة وتمكنت من تدميرها بالكامل".

وأكدت "تقدم الجيش الوطني في عدة محاور بإسناد من طيران التحالف، وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات".

وأشارت إلى "مشاهدة عربات بعد المعارك وهي تحمل جثث القتلى سقطوا بنيران الجيش الوطني والمقاومة وغارات التحالف".

هذا و"أثارت الهزائم التي تلقاتها مليشيات الحوثي على يد الجيش الوطني والمقاومة خلال الأيام الماضية، خلافات حادة بين عناصر المليشيات، تطورت لاحقا إلى مواجهات مسلحة نتج عنها قتلى وجرحى بينهم قيادات.