المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن رسميا مقتل أحد كبار قياداته العسكرية البارزة

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم السبت، مقتل أحد قياداته العسكرية البارزة متأثرا بإصابته في مواجهات اندلعت مؤخرا مع قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في محافظة أبين جنوبي البلاد.
وقال المجلس في بيان: “بحزن وألم بالغين.. ينعي المجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المسلحة الجنوبية، استشهاد القائد العميد يُسري عبده حازم محمد العمري الحوشبي، قائد اللواء العاشر صاعقة، متأثرا بإصابته في مواجهات ميليشيات الإخوان المتطرفة (في إشارة إلى القوات الحكومية) في جبهة قرن الكلاسي بمحافظة أبين”.
وأضاف المجلس: “الخسارة كبيرة والمصاب جلل باستشهاد القائد يسري العمري، لكن العزاء للجميع أنه قد نال مكانا رفيعا وساميا”.
وخلال الأسابيع الماضية، دارت مواجهات عنيفة في محافظة أبين بين قوات الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، بينهم قادة عسكريون.