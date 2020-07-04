الشرطة السعودية تطيح بعصابة تزوير عملات وتضبط كميات ضخمة من العملات المزورة

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ضبطت شرطة منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية عصابة تزوير للعملة تعمل داخل البلاد، وبحوزتها أوراق نقدية مزيفة بملايين الدولارات، في واحدة من أكبر عمليات التزوير التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة في السعودية.
وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): إن العصابة مكونة من ثلاثة وافدين في العقدين الرابع والخامس من العمر، يقيمون في حي الصفاء بالرياض، ويحملون الجنسية السودانية، وقد ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضاف البيان أن الشرطة عثرت في مقر إقامة أفراد العصابة على مبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، و 148 ألف ريال سعودي مزيفة، بجانب مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.
وبدأ تداول العملة السعودية الموجودة في الأسواق حاليًا في نهاية العام 2016، عندما دشنت مؤسسة النقد إصدارًا سادسًا تحت عنوان ”ثقة وأمان“، شمل كل فئات العملة، مع مزيد من المزايا الأمنية التي تجعل تزوير ذلك الإصدار صعباً.
وينص النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد العملة في السعودية على أن ”كل من زيّف أو قلّد نقوداً متداولة نظاماً في السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف أو مواده أو وسائله أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال“.