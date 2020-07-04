وزير الدفاع يؤكد إحباط مخطط حوثي كبير لزعزعة الأمن والاستقرار بمأرب

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي خلال اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس المجلس مساء أمس أن قوات الجيش والأمن مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي تمكنوا من إحباط مخطط حوثي كبير لزعزعة الامن والاستقرار بمحافظة مأرب.

واستمع المجلس من وزير الدفاع إلى موجز عن العملية التي نفذتها قوات الجيش والأمن مسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مأرب الوادي، لضبط عناصر تخريبية خارجة عن النظام والقانون كان لها ارتباط مباشر بمليشيا الحوثي الانقلابية وتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضح أن الخلية الحوثية كانت تقوم بتقديم معلومات عن تحركات الجيش الوطني وقوات التحالف، وعثر لديها على وثائق كثيرة من بينتها وثائق تحوي أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بهذه الخلية التي يتزعمها المدعو محسن صالح سبيعيان.

بدوره ثمن مجلس الوزراء دور رجال القبائل ومواقفهم الوطنية في إسناد الجيش والأمن في معركتهم ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.