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لماذا لا يريد زين الدين زيدان رحيل ميسي عن برشلونة..؟

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني أنّه يأمل بقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الغريم التقليدي برشلونة في تعليقه على خبر حول رغبة "البرغوث" في مغادرة الفريق الكتالوني.

وكان "راديو كادينا سير" قد قال في وقت متأخر من مساء الخميس خلال برنامجه "إل لارغويرو" إن "ميسي ينوي مغادرة برشلونة".

وقال زيدان في معرض رده عن أول سؤال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فريقه على خيتافي (1-صفر) في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين وابتعاده بأربع نقاط في الصدارة: "لا أعرف ماذا سيحدث، لكننا لا نريد ذلك (رحيله). إنّه اليوم في هذه الليغا، ونريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في هذه الليغا".

ويمتد عقد ميسي (33 عاماً)، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ست مرات، مع برشلونة حتى 30 حزيران/يونيو 2021.

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