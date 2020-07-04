مسؤول في الشرعية يمتدح بدر الدين الحوثي ويصف الحكومة بغير المحترمة

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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امتدح مسؤول في الشرعية معين بقرار جمهوري، في بث مباشر نشره مؤخراً على الفيسبوك، جماعة الحوثي الانقلابية ومؤسسها الارهابي بدر الدين الحوثي، مهاجماً الجيش الوطني وحكومة الشرعية التي وصفها ب(غير المحترمة)

وقال المسئول في الشرعية فهد الشرفي الذي يشغل منصب مستشاراً لوزير الاعلام إن بدر الدين الحوثي رجل شجاع وذو تضحية كبيرة وإنه يفضل القتال مع الحوثي على أن ينحاز للقتال تحت لواء الشرعية.

وأضاف الشرفي الذي يتقاضى مرتباً بالدولار من الشرعية: إن بدر الدين الحوثي ضحى بثلاثة وعشرين شخص من عائلته وهو رجل مقاتل، حسب زعم الشرفي.

وامتدح الشرفي جماعة الحوثيين وقال انه يفضل القتال معهم خير من القتال مع الجيش الوطني الذي يتصدى لهجمات الحوثيين في جبهات مختلفة، وقال إن الحكومة ليست محترمة حتى يضطر للقتال معها.

كما بدا ندم فهد الشرفي واضحاً لعدم القبول به الانضمام للحوثي ووجوده إسماً داخل الشرعية، وقال انه لو كان حالياً ضمن صفوف جماعة الحوثي لكان حالياً وزيراً في حكومته، كونه كما يعتبر نفسه "مثقفاً وقادراً على الكلام ومن قبيلة خولان بن عامر".

وتنال تطاولات الشرفي إعجاب كل من خصوم الشرعية المتمثلين في جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي الانفصالي، حيث يشارك كلامه المسيء، قيادات من الجانبين أمثال هاني بن بريك وقيادات حوثية من ضمنهم حسين العزي الذي يشغل نائباً للخارجية لدى الحوثي.

ولقي حديث الشرفي استياءً واسعاً من قبل المؤيدين للشرعية وهجوماً على الحكومة التي لم تتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق الشرفي، الذي يُعرف بأنه يتلقى توجيهاته من الوزير في الحكومة نفسها عثمان مجلي.