فنانة خليجية شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن وتكشف أسباب ذلك

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فاجأت الفنانة الكويتية الشهيرة، صمود الكندري، جمهورها بقرار اعتزال التمثيل، مشيرة إلى أنها ستبتعد عن التمثيل هذا العام والذي يليه وربما خلال السنوات المقبلة، مبررة ذلك بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام.
وقالت صمود الكندري، خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إن لديها إحساسا بأن الوقت هذه الفترة مزعج على الصعيد العام، منوهة: "في كل الأحوال راح أختفي السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها وخلال السنوات القادمة".
وأوضحت الفنانة الكويتية قائلة إنها خلال 13 عاما هو عمرها في مجال التمثيل منذ عام 2007 حازت محبة واحترام المتابعين، مستطردة: "يارب المحبة تكون دائما وأتمنى تكون السنين اللي قضيتها معاكم على الشاشة خفيفة عليكم"، وأضافت أن لديها أعمالا خاصة تريد التفرغ لها.