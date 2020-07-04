محمد بن راشد يفاجئ مواطنين إماراتيين مقبلين على الزواج .. ويبعث وزيرة الدولة إلى كل عريس .. تفاصيل و فيديو

السبت 04 يوليو-تموز 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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فاجأ حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مواطنين مقبلين على الزواج، والذين تزامنت مواعيد أعراسهم مع ظروف جائحة "كورونا".

وأرسل ابن راشد للعروسين بطاقة تهنئة تمنى لهم فيها زواجا مباركا وسعيدا، والتوفيق في بناء أسرة إماراتية جديدة متماسكة مترابطة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

ولم يتم توصيل بطاقات التهنئة من خلال شركة توصيل، وإنما بواسطة شخصيات حكومية على رأسهم وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما سهيل المزروعي، ومدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب سعيد النظري .

وقالت العروس حمدة أحمد: "شعرت بسعادة غامرة حين وصلتني رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وموقعة بخط يده، وليس توقيعا إلكترونيا، فهذه الرسالة تمنحنا دافعية، خاصة عندما تأتي من قيادتنا وفي مستهل حياتنا الأسرية الجديدة".

وتايعت: "قررت مع العريس أن يكون حفل الزواج في المنزل، ومقتصرا على الأهل فقط، بسبب ظروف جائحة (كورونا)، واتباعا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع".

بينما قالت عروس أخرى هي بدر البدور صالح الفارسي أنها تلقت تهنئة حاكم دبي بعدما أخطرت أن وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي سوف تزورها لكي تهنئها على الزواج، ولم يكن يطرأ على بالها أبدا أن تكون حاملة معها بطاقة تهنئة من صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعندما فتحت البطاقة فاجأها اسم المهنّئ وتوقيعه، وتسرب في نفسها شعور من السعادة لا تجيد وصفه".

أما العريس أحمد محمد لوباري، فقد اعتبر أن "بطاقة تهنئة الشيخ محمد بن راشد دافع حقيقي لبداية أسرة إماراتية سعيدة ومستقرة، وهي رسالة جعلتني أفخر بأن قيادة الدولة تهتم بأبنائها وتدعمهم".

وأكد لوباري أن "تهنئة حاكم دبي عوضته على أي حفل أو أي فرحة سواها".